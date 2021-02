Citybarge voert afval voor Renewi in Leiden af Facebook

CityBarg is voor afvalbedrijf Renewi begonnen met het vervoeren van bedrijfsafval over de Leidse grachten. Het gaat om een proef.

1 / 1 Proef CB Leiden 2 Proef CB Leiden 2

CityBarge (www.citybarge.eu) is een samenwerking tussen het Rotterdamse sleepbedrijf KOTUG en Circle Lines Logistics. Door een combinatie van een emissievrije duwboot en duwbakken worden logistieke stromen in de binnenstad verplaatst van de weg naar het water.

Kotug

Om de proef succesvol uit te voeren werken we integraal samen met alle betrokken partners, zegt Geert-Jan van der Wielen, directeur van KOTUG CityBarge. ‘Met Renewi hebben we een zeer ervaren partner aan boord, die verantwoordelijk is en blijft voor het inzamelen en verwerken van het afval.’

Andere partners in het proces zijn ZoevCity die met kleine elektrische vuilniswagens het vuilnis naar de door CityBarge speciaal ontworpen duwbak en afvalcontainer brengt. Verder werken we samen met Bouwmaterialen Nederland (BMN) en CityHub voor het bieden van geschikte overslaglocaties aan het water.

Wethouder Yvonne van Delft

Gemeente Leiden: wethouder Yvonne van Delft (economie): ‘De pilot van Renewi is een mooie aanvulling: het ophalen van afval via een elektrische boot. Dit scheelt bewegingen over onze straten en hiermee zal de kwaliteit van het opgehaalde afval ook beter zijn, en dus beter hergebruikt worden. Een win – win situatie en een geweldige aanvulling voor onze waterrijke Leidse binnenstad.’

CityBarge is met steun van de provincie Zuid-Holland binnen het investeringsprogramma “Investeren om te vernieuwen” tot stand gekomen.

Het initiatief CityBarge is gestart met investeringen vanuit Provincie Zuid-Holland, FYNLY ventures, KOTUG International, Skoon, Enpuls en Bocxe Scheepswerven en wordt operationeel ontwikkeld en uitgevoerd met logistieke/technologie partners: CityHub, Zoev City, Circle Lines, Lessgo, Nokia, Dell EMC, SPIE en InnoTractor.

