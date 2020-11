Schuttevaer Premium Tesco brengt Green Wave in de vaart voor stadsvervoer Facebook

Twitter

Email HEEREWAARDEN 03 november 2020, 17:30

Stadsdistributie over water in de binnensteden, elektrisch aangedreven, schoon en geruisloos. Dat is het idee achter het Green Wave Urban Transports-project van binnenvaartrederij Tesco uit Amsterdam. Opvallend genoeg krijgt niet Amsterdam maar Gent de primeur.

1 / 1 Het accupakket is zo berekend dat de Green Wave er acht uur achtereen op moet kunnen varen. (Foto Bart Oosterveld) Het accupakket is zo berekend dat de Green Wave er acht uur achtereen op moet kunnen varen. (Foto Bart Oosterveld)