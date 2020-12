Schuttevaer Premium Vroege kerst voor schippersechtpaar Van der Hoff door geboorte eerste zoon Facebook

WERKENDAM 23 december 2020, 13:00

Bijna was de kleine Matthias van der Hoff aan boord van de Meteoor geboren. Vader Henk (31 jaar) dacht dat zijn eerste zoon nog wel even twee uurtjes kon wachten, zodat de Meteoor van de Volkerak naar thuishaven Werkendam kon varen. Maar moeder Geralda (24 jaar) wilde bij de tussenstop bij het bunkerstation in Dintel naar de wal, ze voelde dat de baby geen twee uur meer kon wachten.