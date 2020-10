Schuttevaer Premium [OPINIE] Risico’s nemen toe als gevolg van achterstallig onderhoud Facebook

NIJMEGEN 06 oktober 2020, 20:00

Het Rijk investeert volgend jaar 1,3 miljard euro in vaarwegen, zo is te lezen op de website van Schuttevaer. Natuurlijk is het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) daar blij mee. Maar zoals elk jaar is de wensenlijst veel langer en is dringend meer geld nodig. Het COV-commentaar is vergelijkbaar met dat van schippers als er nieuwe ligplaatsen zijn gerealiseerd; meteen een lijst met ligplaatsen die er óók nog moeten komen.