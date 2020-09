Schuttevaer Premium Nieuw type tanker te water bij Ferus Smit in Lees Facebook

Twitter

Email LEER 13 september 2020, 17:30

Scheepswerf Ferus Smit in het Duitse Leer heeft vrijdag 28 augustus zonder ceremonieel de eerste van twee zogenoemde Naabsamax (Not Always Afloat But Safely Aground) product/chemicaliën-tankers te water gelaten.