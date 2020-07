Schuttevaer Premium Scheepswerf voor de rechter na sloop jacht Heineken Facebook

Twitter

GRONINGEN 01 juli 2020, 09:00

De sloop van het voormalige jacht van Freddy Heineken staat centraal in een rechtszaak tegen scheepsbouwer Koninklijke De Vries uit Makkum en SimmereN Schroot uit Groningen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn bij de sloop van de Something Cool medewerkers van beide bedrijven in gevaar gebracht.

1 / 1 De Something Cool in betere tijden (foto Feadship). De Something Cool in betere tijden (foto Feadship).