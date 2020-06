Schuttevaer Premium Ook bondsregering praat over steun aan Meyer Facebook

BERLIJN/PAPENBURG 18 juni 2020

Nadat al enkele weken binnen de regering van Niedersachsen wordt gesproken over steun aan de Meyer Werft in Papenburg heeft nu ook de bondsregering in Berlijn het onderwerp op de agenda staan. Dat meldt NDR.

