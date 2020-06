Historische zeilschepen voeren actie op het IJmeer Facebook

De Nederlandse chartervaart heeft dinsdag 9 juni een protestmanifestatie voor een noodfonds georganiseerd. Zo’n 175 historische schepen kwamen bij elkaar op het IJmeer om naar het eiland Pampus te varen. De schepen kwamen uit alle windrichtingen, waaronder Den Helder, Huizen, Workum en Kampen.

De meeste schippers kwamen maandag 8 juni al aan in Batavia Haven in Lelystad. De schepen toeterden er op los en maakten veel kabaal tijdens hun protest.

De schippers van de vloot eisen een noodfonds vanwege de coronacrisis. De schippers hebben de eerste drie maanden van het seizoen niet kunnen varen vanwege de pandemie. Vanaf 1 juni konden de schippers weer uitvaren, maar wel volgens de anderhalvemeterrichtlijn. Dat is volgens de schippers funest voor de zaken, omdat een schip dan een stuk minder mensen mee kan nemen. Zo kost een zeiltocht vaak meer dan het oplevert. De bedrijven achter de historische schepen dreigen failliet te gaan en van de Nederlandse wateren te verdwijnen.

Wat ook meespeelt is dat de meeste schepen tussen de 100 en 150 jaar oud zijn. Zodra een schipper het onderhoud niet meer kan betalen, wat vaker zal voorkomen nu de zeiltochten weinig rendabel zijn, dan verlopen de certificaten die nodig zijn om met passagiers te mogen varen. Volgens de actievoerders moeten de schepen bij de aanvraag van een nieuw certificaat voldoen aan de eisen van een nieuwbouwschip. Volgens de schippers is dat zowel technisch als financieel onhaalbaar.

Hulpmaatregelen ontoereikend

De generieke hulpmaatregelen zijn voor de schippers ontoereikend. ‘De meesten van ons zijn hun bedrijven gestart uit liefde voor deze unieke schepen en ons prachtige vaargebied. Door hoge onderhoudskosten en het seizoensgebonden karakter staan de marges altijd al onder druk’, vertelt schipper Joost Martijn. ‘Het is tot nu toe gelukt om onze imposante vloot in de vaart te houden. Maar nu weten we niet hoelang ons dat nog lukt.’

Nederland heeft momenteel nog de grootste historisch varende vloot ter wereld. Het zijn er ruim 400. De zelfstandig ondernemers hebben zichzelf gegroepeerd onder de gezamenlijke identiteit van De Hollandsche Zeilvloot. (Robin van den Bovenkamp )