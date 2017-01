Marineslepers niet naar MTS Salvage

De vier onlangs uit dienst gestelde marinesleepboten van de Linge-klasse gaan niet naar Marine & Towage Services (MTS) uit Brixham in Zuid-Engeland. Deze sleepdienst had de vier havenslepers in Falmouth en Brixham willen inzetten, maar zag uiteindelijk toch af de overname.