Grave: maandag weer Maasvaart, dinsdag Heumen open (4 foto's)

De tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave is vrijdag 20 januari hoog en sterk genoeg voor een geleidelijk stijgend waterpeil. Rijkswaterstaat verwacht maandagmorgen vroeg een peil te bereiken van zo'n +7,00m NAP. Vanaf 08:00 uur is dan weer scheepvaartverkeer mogelijk tussen Sambeek en Grave. Als dinsdag Maas en Maas-Waalkanaal op gelijk niveau komen, gaat ook de keersluis bij Heumen weer open.

Rijkswaterstaat ligt op schema, Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft de leden inmiddels geïnformeerd over nautische details voor hervatting van de scheepvaart. Op de Maas bedraagt de maximale toegelaten diepgang 2,60 meter bij een waterstand van 7,00m bij meetpunt Grave-boven of zoveel meer als de waterstand hoger is dan NAP +7,00m bij Grave-Boven. Tot nader bericht bedraagt de maximum snelheid 10 km/u.

In de loop van dinsdag 24 januari zullen de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal een gelijk niveau bereiken. Op dat moment wordt keersluis Heumen geopend en is scheepvaart mogelijk tussen de Maas bij Mook en het Maas-Waalkanaal. De maximale toegelaten diepgang is 3,20 meter bij een waterstand van NAP +7,60m bij meetpunt Mook of zoveel meer als de waterstand hoger is dan NAP +7,60m bij meetpunt Mook. De schutsluis bij Heumen blijft gesloten tot nader bericht. Noord- en zuidgaande vaart dienen het object Heumen via de keersluis te passeren. Verkeersregeling is van toepassing. Meldplicht VHF 22.

Definitief herstel stuw Grave

Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam achter de stuw is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitief herstel van de stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw tijdelijk ter plaatse van de steunbokken drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van stuw Grave.

Mobiele dijk Paesplas verwijderd

De mobiele dijk bij de Paesplas in Gennep heeft zijn werk gedaan. Donderdagochtend is een begin gemaakt met het verwijderen van de dijk. Met de aanleg van deze mobiele waterkering zorgde Rijkswaterstaat de afgelopen dagen voor het gecontroleerd loskomen van de woonboten en schepen. (DvdM)