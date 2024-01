Autofabrikanten schreeuwen om meer schepen

Er is momenteel goud geld te verdienen met zeevervoer van auto’s uit China. Er is zo’n groot tekort aan car carriers dat de export van elektrische auto’s vanuit China stagneert. De krappe vervoerscapaciteit is een gevolg van de sloop van oudere tonnage, vertraging bij de nieuwbouw en een inhaalslag bij Chinese autofabrikanten na de corona-pandemie.

China wil dit jaar 4,3 miljoen auto’s verschepen. In 2020 waren dat er nog een kleine miljoen. In dat jaar stortte de markt voor het vervoer van auto’s wereldwijd in als gevolg van corona. Reders deden daarop afstand van oudere schepen en bestelden niet direct nieuwe. Toen de productie na afloop van het coronatijdperk weer op gang kwam en zelfs fors werd verhoogd, bleven nieuwe car carriers nog uit. In 2023 werden 80 nieuwe schepen besteld, het laatste daarvan wordt over drie jaar geleverd.

De wereldwijde auto-industrie liet in 2023 een recordaantal van 23,4 miljoen auto’s verschepen, 17% meer dan een jaar eerder.

Zware hoofdpijn

Volgens analist Matthias Schmidt van Schmidt Automotive Research zagen reders de vraag naar scheepsruimte in 2020 sterk dalen. ‘Door afstand te doen van oudere schepen beperkten zij de exploitatiekosten en het aanbod. Dat zorgt nu voor zware hoofdpijn bij autofabrikanten die afhankelijk zijn van deze schepen. Ondanks recordorders voor nieuwe schepen, zullen die waarschijnlijk pas over twee jaar of nog later in de vaart komen, terwijl de vraag naar auto’s zich sneller heeft hersteld dan verwacht.’

De capaciteit van de vloot autoschepen ligt momenteel nog steeds 10% lager dan voor de uitbraak van corona. Tegelijkertijd steeg de charterprijs voor een car carrier met een capaciteit van 6500 auto’s met 10% tot 115.000 dollar per dag. Dat is zeven keer zoveel als in 2019, aldus agent Clarkson.

Vestiging in Europa

Vanwege de enorme vraag in Europa naar elektrische auto’s uit China zijn diverse Chinese automerken op zoek gegaan naar vestigingsplaatsen in Europa. Maar zelfs als ze die vinden zal het nog geruime tijd duren voordat uit die fabrieken de eerste auto’s van de band lopen.

De huidige situatie is echter ook een zware tegenvaller voor niet-Chinese autofabrikanten die in China een geschikte uitwijklocatie zagen. Een op de vier in Europa verkochte elektrische auto’s komt uit China. Merken als Tesla, Renault, BMW, Volkswagen, Mercedes en Volvo produceren een aantal modellen in China, zowel voor de lokale markt als voor de export. Mercedes heeft haar grootste fabriek in China. In 2022 werden daar 600.000 auto’s geproduceerd. Volkswagen produceert er auto’s en onderdelen in 33 fabrieken. Net voor corona werden meer dan vier miljoen Volkswagens, Audi’s en Skoda’s geproduceerd in China.

