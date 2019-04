Schuttevaer Premium Vissers investeren meer vanwege onzekere tijden (video) Facebook

WAGENINGEN 5 april 2019, 16:38

Nederlandse kottervissers hebben vorig jaar flink meer geïnvesteerd in hun vloot. Na jaren van positieve resultaten, kijken ze met veel zorgen naar de naderende brexit en het aanstaande verbod op pulsvisserij. Om ook daarna het hoofd boven water te kunnen houden, is veel geld gestoken in verbetering van vissersschepen en schaalvergroting.