Vissers gaven dinsdag 12 februari massaal gehoor aan de oproep om naar het Vragenuurtje van de Tweede Kamer te komen en daar een beroep te doen op minister-president Mark Rutte. Ze eisen dat de premier pal gaat staan voor de ‘revolutionaire’ klimaat- en natuurvoordelen van de pulsvisserij.

Het Plein in Den Haag vol demonstrerende vissers (Twitterfoto ChristenUnie Urk)

Minister Carola Schouten beloofde de honderden vissers, vrouwen en kinderen op Het Plein, van wie ze een miniatuur pulsnet in ontvangst nam, haar uiterste best te doen om te zorgen dat vissers kunnen blijven vissen. Ongeacht de uitkomst van het Europese triloog, woensdag in Straatsburg. ( DvdM