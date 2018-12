Schuttevaer Premium Vangstquota in 2019 fors omlaag Facebook

Twitter

BRUSSEL 20 december 2018, 15:24

De vangstquota voor de meeste doelsoorten worden in 2019 fors verlaagd. Daarover hebben de Europese visserijministers en de Europese Commissie in Brussel een akkoord bereikt. Hoewel het met veel visbestanden goed gaat, is de verlaging volgens Brussel nodig om een duurzame vangst voort te zetten.