Schuttevaer Premium EMK-vergadering brengt 150 vissers bijeen op Urk Facebook

Twitter

Email Urk 24 november 2017, 12:00

‘Laten zien dat we rekening houden met de natuur, maar dat we ook de basis leggen voor een toekomst voor onze kinderen. Geloofwaardigheid moet voorop staan bij het vertellen van ons verhaal en ondanks de ongenuanceerde commentaren, moeten we de moed erin houden. Goodwill kweken bij het publiek. Daar draait het om.'