De Z-15 Zilvermeeuw krijgt in Zeebrugge een flinke schilderbeurt. De 34,80 meter lange en 1200 pk sterke kotter van Steve Depaepe uit Oostkerke had een aantal visreizen in het Bristol Kanaal achter de rug en gaat nu voor een maand de Oost in. De vis wordt aangeland in het Deense Hanstholm en gaat per as naar de Visveiling in Zeebrugge.