Pulsvisser pikt zware straf niet

DEN HAAG 02 maart 2020, 11:54

Het is er heftig aan toe gegaan in de nacht van 28 op 29 augustus 2017. Volgens de Kustwacht dreigde een inspecteur van de NVWA met zijn rubberboot ten onder te gaan in het Franse deel van de Noordzee, bij een poging aan boord te gaan van een varende viskotter uit Arnemuiden. De schipper weigerde te stoppen en de rubberboot raakte verstrikt in een touw, waardoor de boot half onder water werd voortgetrokken.