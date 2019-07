Schuttevaer Premium Auke-Senior verbetering van MDV-1 Immanuel Facebook

Twitter

Email URK 30 juli 2019, 17:10

De multifunctionele innovatieve UK-225 Auke-Senior is in de vaart. De eerste twee visreizen zitten erop. De UK-225 is gebouwd in het kader van het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) en is nagenoeg identiek aan de MDV-1, de eerste uit de MDV-serie, hoewel belangrijke verbeterpunten zijn doorgevoerd.

1 / 1 De nieuwe UK-225 werd in Stellendam gestraald, geverfd en ingetuigd. (Foto Bram Pronk) De nieuwe UK-225 werd in Stellendam gestraald, geverfd en ingetuigd. (Foto Bram Pronk)