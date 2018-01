Schuttevaer Premium Diepvriescluster heeft binnenvaart ontdekt Facebook

Delcatrans vervoert sinds eind vorig jaar vriescontainers met frites, kroketten en aanverwante producten van aardappelproducent Agristo in Wielsbeke aan de Leie in West-Vlaanderen naar een diepzeeterminal in Antwerpen.