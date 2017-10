Schuttevaer Premium Aan de Reis: Schippers ontevreden Facebook

Twitter

Email DEVENTER 11 oktober 2017, 13:00

Schippers zijn niet erg tevreden over de markt. Het aanbod is mager en de tarieven ook, zeker voor de tijd van het jaar. Deze week gaat het aanbod wel aantrekken, is althans de verwachting. In Frankrijk is het al weken slecht met weinig werk en lage tarieven, ook op de Midden-Rijn is het volgens schippers geen vetpot.