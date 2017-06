LINc profileert containerbinnenvaart met nieuwe website Facebook

ROTTERDAM 22 juni 2017

LINc, het Logistiek Intermodaal Network, profileert de containerbinnenvaart met een nieuw werkprogramma. De nieuwe huisstijl en website zijn daarvan zichtbare uitingen. Achter de schermen wordt volgens voorzitter Maira van Helvoirt hard gewerkt aan verbetering van de afhandeling in de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

1 / 1 De nieuwe LINc website. De nieuwe LINc website.

LINc is een samenwerkingsverband tussen Vereniging Inland Terminal Operators (VITO) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). LINc werkt aan een goed functionerend achterlandnetwerk en versterking van het intermodale product.

De visie van LINc is dat de ‘lopende band' van de binnenvaart onafhankelijk van verstoringen in de zeehavens moet kunnen blijven functioneren. Vanwege de huidige congestie in de zeehavens is LINc daarom in gesprek met diverse partners en stakeholders om gezamenlijk te werken aan structurele maatregelen.

Daarnaast neemt LINc actief deel aan de ontwikkeling van Nextlogic. In dit project wordt een sectorbreed gedragen dynamische, integrale planningstool ontwikkeld met als doel optimalisatie van de afhandeling van de containerbinnenvaart binnen de haven van Rotterdam.

Om bij te dragen aan de profilering van de containerbinnenvaart is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor LINc. Als onderdeel daarvan is een nieuwe website (linc.network) ontwikkeld rond het LINc-netwerk en haar leden, gericht op informatievoorziening over de containerbinnenvaartsector en de belangrijkste partners en stakeholders. (DvdM)