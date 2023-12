Aan de reis: olieproductie Opec verder omlaag

De Opec+ schroeft de productiebeperkingen in het eerste kwartaal van 2024 verder op. Dit nadat olieprijzen vorige week met 3,8% zijn gedaald. Beide benchmarks bereikten hun laagste niveau sinds eind juni. Brent crude sloot de week af op $ 75,84 per vat en WTI sloot op $ 71,23 per vat. De daling werd mede veroorzaakt door tegenvallende economische cijfers uit China.

De Chinese import van ruwe olie is in november met 9% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De importcijfers uit China laten al langere tijd een daling zien. Ze zijn het gevolg van een economische terugval en hoge voorraden en . Ook in de Verenigde staten waren de cijfers minder positief dan verwacht. De benzineconsumptie in het land loopt 2,5% achter op het tienjaarlijkse seizoengemiddelde, terwijl de benzinevoorraden in het land met 5,4 miljoen vaten waren gestegen. Dit zorgde in de VS voor een lagere benzineprijs aan de pomp.

De aangekondigde verdere productiebeperking in de Opec-landen zette wel een rem op de prijsdaling. De productiedaling voor het eerste kwartaal van volgend jaar is bijgesteld van 1,7 miljoen vaten per dag naar 2,2 miljoen. Zo komt een half miljoen vaten per dag minder op de markt. Saoedi-Arabië en Rusland, de twee grootste olie-exporteurs ter wereld, riepen vorige week donderdag alle Opec-leden op zich aan de overeenkomst te houden. Sommige leden lieten doorschemeren zich hieraan niet te zullen houden. Verder is het aantal actieve boorinstallaties in de Verenigde Staten afgelopen week met 1 toegenomen tot een totaal van 626.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in het ARA-gebied hebben na weken van stijging een daling op weekbasis laten zien. December begon rustig en de meeste marktspelers hielden zich vooral bezig met het omnomineren van hun schepen. Vertragingen bij de grotere los- en laadplaatsen in het gebied blijven aanhouden, waardoor de beschikbare scheepscapaciteit op de spotmarkt erg gelimiteerd is. Wel zijn enkele Duitse schepen weer in de ARA gaan varen. Dit vloeide voort uit de hoge waterstanden, waardoor enkele delen van de Rijn zijn gestremd.

De vraag naar product en transport in de markt blijft echter de beschikbare scheepscapaciteit overtreffen, waardoor de vrachttarieven hoog blijven. Ook de vertragingen die schippers in het binnenland van België hebben opgelopen door de ambtenarenstaking bij de sluizen speelden daarbij ook een rol.

Vrachttarieven op de Rijn zijn ten opzichte van een week eerder enigszins gestabiliseerd. Door de vele vertragingen in de ARA en de hoge waterstanden was de markt erg rustig. De meeste marktspelers namen een afwachtende houding aan en concentreerden zich op contractuele verplichtingen. De schepen die ze op de spotmarkt vrij hadden, zijn grotendeels in de ARA ingedeeld, om zo de geringe vraag naar product en transport te omzeilen.

Weekgemiddeldes ARA vrachttarieven

Prijs per euro/kton

Range: 2-6kton Weekgemiddelde Laagste prijs van de week Hoogste prijs van de week Cross Harbor € 6,53 € 6,20 € 7,30 Rotterdam – Antwerp/Amsterdam € 7,56 € 7,45 € 8,30 Antwerp – Amsterdam € 8,57 € 8,50 € 9,30 Flushing – Antwerp € 8,23 € 8,00 € 8,50 Flushing – Rotterdam € 9,22 € 9,00 € 9,50 Flushing – Amsterdam € 9,50 € 9,50 € 9,75 Ghent – Flushing € 8,53 € 8,30 € 8,75 Ghent – Antwerp € 8,65 € 8,50 € 8,90 Ghent – Rotterdam € 9,48 € 9,15 € 9,75 Ghent – Amsterdam € 9,72 € 9,60 € 9,95

Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

Prijs per euro/kton

range: 0-3kton Weekgemiddelde Weekgemiddelde Gasolie Weekgemiddelde benzine Duisburg € 18,10 € 17,10 € 19,10 Dortmund* € 22,00 € 22,00 – Cologne € 24,00 € 23,00 € 25,00 Koblenz* € 26,50 € 26,50 – Frankfurt* € 31,50 € 31,50 – Mannheim € 32,00 € 31,00 € 33,00 Karlsruhe € 35,00 € 34,00 € 36,00 Strasbourg € 37,00 € 36,00 € 38,00 Basle EUR € 45,70 € 44,70 € 46,70 Basle CHF 43,20 CHF 42,20 CHF 44,20 CHF

