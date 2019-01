KNRM redt scouts uit netelige situatie op IJsselmeer Facebook

De KNRM-reddingboten Bernadine uit Medemblik en 't Span uit Andijk hebben de zaterdag voor Oudjaar op het IJsselmeer hulp verleend aan scouts die in een netelige situatie waren terechtgekomen. Twee vletten die ze van een groep in Amsterdam hadden overgenomen waren tijdens zware omstandigheden volgelopen met water.

De scouting van Medemblik was zaterdagochtend vroeg naar Amsterdam vertrokken met hun schouw om de twee vletten op te halen. Omdat de sluis bij Enkhuizen zowel op de heen- als terugweg was gesloten, moesten ze omvaren via Lelystad. Dit gaf zoveel vertraging dat ze zaterdagavond is slecht weer terecht kwamen (windkracht 6). Ter hoogte van vuurtoren De Ven ten noorden van Enkhuizen ging het mis. Een van de vletten had zoveel water binnengekregen dat deze bijna onder water verdween. Hoewel Lelievletten onzinkbaar worden geacht door hun luchtkasten, waren de opvarenden bang dat de inhoud van de vlet overboord zou spoelen.

Ongeveer een half uur na de melding lagen de reddingboten uit Andijk en Medemblik langszij de schouw. Er werden twee opstappers overgezet. Nadat bleek dat de zeven opvarenden het goed maakten (er zat niemand aan boord van de vletten) is koers gezet richting de werkhaven van de PWN bij Oosterdijk. Daar heeft reddingboot Bernardine de vletten leeggepompt en zijn ze afgemeerd om ze de volgende dag bij rustiger weer op te halen.

De Bernardine heeft de schouw begeleid op haar terugweg naar Medemblik. ( BO/KNRM