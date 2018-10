RKM-samensteller Wim van Heck (69) overleden Facebook

DORDRECHT 16 oktober 2018, 17:27

Wim van Heck, één van de samenstellers van de tweewekelijkse rubriek ‘Rivieren Kanalen en Meren' in Schuttevaer, is vrijdag 12 oktober op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Dordrecht overleden.

Wim was al geruime tijd ziek, dat maakte het afscheid onvermijdelijk. Hij kon onze medewerkersbijeenkomst in april dit jaar in Vreeswijk gelukkig nog meemaken, in gezelschap van zijn RKM-maat Ad van Zanten.

Wim was terecht trots op zijn medewerking aan ‘Rivieren Kanalen & Meren' met mutaties uit de Nederlandse binnenvaartvloot. Een mooie ‘bijvangst' van het boek ‘Binnenvaart' dat hij jaarlijks met Ad samenstelde voor uitgeverij De Alk.

Het lijkt allemaal routine, maar we realiseren ons dat het elke keer weer een immense klus is om alle gegevens precies kloppend te krijgen. Er mag niets fout gaan, want onze lezers zijn uitermate kritisch. Het gaat om hun varend bestaan en daar mag geen loopje mee worden genomen. Wim voelde dat feilloos aan. We zijn hem daar veel dank voor verschuldigd. Wim blijft in onze herinnering voor zijn jarenlange medewerking aan de krant.

We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Dirk van der Meulen

hoofdredacteur Schuttevaer