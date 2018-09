35ste editie Hiswa te water boekt succes in Lelystad Facebook

Twitter

Email LELYSTAD 9 september 2018, 22:39

Met 22.563 bezoekers en een uitstekende sfeer is de 35ste editie van Hiswa te water, tevens eerste editie in Lelystad, een groot succes te noemen. Dat zegt Hiswa-directeur Arjen Rahusen zondag na afloop van het evenement.

1 / 1 In de Bataviahaven werden 298 nieuwe boten getoond. (Foto Hiswa) In de Bataviahaven werden 298 nieuwe boten getoond. (Foto Hiswa)

Op de kade en de steigers van de Bataviahaven gonsde het van de positieve berichten, zegt Rahusen. De nieuwe locatie, de indeling van de haven, de aankleding, het brede aanbod aan boten, de diversiteit aan kade exposanten en natuurlijk het proefvaren, alles leek bij te dragen aan een positieve sfeer.

‘Het is fantastisch om te zien dat alles wat wij met het team bedacht hebben zo mooi is samengekomen, het klopte gewoon. Ik ben dan ook enorm trots dat we deze eerste editie in Lelystad het concept goed hebben kunnen neerzetten. De feedback van zowel exposanten als bezoekers bevestigd ons in de keuze voor de Bataviahaven. Ik ben zeer tevreden met het aantal bezoekers dat wij hebben mogen ontvangen, zeker wanneer je je realiseert dat de beurs van zes naar vijf dagen is gegaan. Wij zien de toekomst hier in Lelystad dan ook zonnig tegemoet.'

298 nieuwe boten

Tijdens de 35ste editie van de Hiswa te water werden in totaal 298 nieuwe boten getoond, 17,5% meer dan vorig jaar in Amsterdam. Het gevoel op de steigers was niet alleen goed, ook op het gebied van verkoop waren er optimistische geluiden te horen, meldt de organisatie. Zo werden er op de eerste dag van de beurs al boten verkocht en ging er voor velen een volle agenda opvolgafspraken mee naar huis. Paul Hameeteman van Nova Yachting, een van de deelnemers van het eerste uur, zegt: ‘Dit is hoe een botenshow moet zijn. De haven is prachtig ingevuld, het kan gewoon niet beter.'

Ook de 36ste editie van de HISWA te water zal weer plaatsvinden in de Bataviahaven van Lelystad. De haven zal in 2019 wederom omgetoverd worden tot het walhalla voor ieder type watersporter van 4 tot en met 9 september.