Donderdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. Op veel plaatsen in Nederland wordt extra aandacht gegeven aan het goede werk dat vrijwilligers doen. Ook door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die enorm trots is op al haar vrijwilligers, die zich 24/7 inzetten voor het reddingwerk op zee en op het ruime binnenwater.

1 / 1 De KNRM is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs voor de instandhouding van het reddingwerk. (Foto KNRM) De KNRM is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs voor de instandhouding van het reddingwerk. (Foto KNRM)

Vrijwilligersinzet voegt waarde toe aan donaties

Voor de uitvoering van het soms levensreddende reddingwerk trekt de KNRM al 193 jaar vrijwilligers aan, die kennis van zaken hebben en hun professionaliteit weten te combineren met ‘hart voor de zaak'. Dat is noodzakelijk, want de KNRM garandeert de inzet van de 45 reddingstations, 80 reddingboten en 1.300 vrijwilligers op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.

265.000 kosteloze uren

De KNRM werkt met vrijwillige bemanningsleden op de reddingboten. Maar ook aan de wal zijn vrijwilligers actief voor coördinatie, onderhoud van het materieel of op bestuurlijk niveau. In totaal maken deze vrijwilligers meer dan 265.000 onbetaalde uren per jaar, die omgerekend een waarde vertegenwoordigen van ruim acht miljoen euro. Hun inzet voor het reddingwerk voorkomt ook nog eens materiële schade ter waarde van 12 miljoen euro, die ontstaan zou zijn door ongelukken op het water.

De KNRM is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs voor de instandhouding van het reddingwerk. Aan elke euro, die aan de KNRM wordt gedoneerd, voegen de vrijwilligers hun waarde toe. Een niet-zichtbare verdubbeling, behaald door de belangeloze vrijwilligersinzet.

Vrijwilligers, donateurs en kosteloze hulpverlening zijn de pijlers waarop de KNRM sinds 1824 is gefundeerd. De ‘Dag van de Vrijwilliger' is een goed moment om daar nog eens bij stil te staan en de redders te bedanken voor hun inzet.





