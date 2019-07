Schuttevaer Premium Rechter haalt opnieuw streep door naheffing op gasolie Facebook

Twitter

Email ARNHEM 25 juli 2019, 10:35

Opnieuw heeft een binnenvaartrederij een naheffing van accijns op gasolie ontlopen door in beroep te gaan. Het ging om een zaak die de eigenaar van een tankschip had ingesteld tegen een beslissing van de Belastingdienst/Douane in Arnhem. Die oordeelde op basis van een monster dat het gehalte van de markerstof Solvent Yellow 124 in de achterbunkers van het schip te laag was.