BRUSSEL 14 juni 2017, 14:00

De roamingkosten voor het gebruik van de mobiele telefoon verdwijnen per 15 juni. Telecomaanbieders mogen dan geen extra kosten meer in rekening brengen voor bellen, sms’en of internetten in het buitenland. Ze mogen alleen uw gebruikelijke kosten in rekening brengen.