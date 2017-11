Europort houdt internationaal vitale rol Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 november 2017, 12:00

Met 26.733 bezoekers uit 93 landen en een reeks gesloten deals ziet de organisatie van Europort de vitale rol van de beurs voor de internationale maritieme sector bevestigd. De beursorganisatie had gerekend op 30.000 bezoekers (29.174 in 2015).

1 / 1 Motoren waren er Europort volop, toch ontbraken de grote zeevaartmotoren. (Foto Europort) Motoren waren er Europort volop, toch ontbraken de grote zeevaartmotoren. (Foto Europort)

Overal zicht op

De Schuttevaer-stand op de beurs werd druk bezocht. Trouwe lezers en standbezoekers lieten zich er graag fotograferen. Bekijk hier ons beursalbum.

Reddende rederijen

Voor het eerst werden tijdens Europort 2017 de Automated Mutual Assistance Vessel Rescue Awards oftewel AMVER Awards van de Amerikaanse kustwacht uitgereikt. Hiermee werd Rotterdam op de kaart gezet als gastheer van een dergelijke prestigieus event. De AMVER Awards zijn een erkenning van de bijdrage die 11 Nederlandse rederijen hebben geleverd door hun schepen beschikbaar te stellen voor zoek- en reddingsacties wereldwijd.

Benjamin M. Strong, directeur van AMVER Maritieme Relaties bij de Amerikaanse kustwacht: ‘Rotterdam is een belangrijke havenstad, het lag dus voor de hand om de AMVER Awards tijdens Europort aan onze Nederlandse partners uit te reiken.'

Meer primeurs

Er waren nog meer primeurs dit jaar, zoals een speciale ontbijtsessie georganiseerd door Koninklijke BLN-Schuttevaer. Tijdens deze sessie werd een visie voor transport via de binnenwateren gepresenteerd, waarna een discussie met politici volgde in de stijl van het tv-programma 'Dit was het nieuws'.

Daarnaast organiseerde Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met de NIDV een mini-symposium over de vervangingsprogramma's van de Koninklijke Marine, met discussies over de kansen en uitdagingen bij de bouw van nieuwe Nederlandse onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers.

Ook de drukbezochte CEDA Dredging Days en het goed ontvangen congres 'Power & Propulsion Alternatives for Ships' van RINA vonden plaats tijdens Europort 2017. Tijdens het RINA-congres werden alternatieve brandstoffen voor schepen belicht, evenals het gebruik van emissievrije technologie en duurzame energiebronnen. De thematische manier waarop Europort doelgroepen benadert, bleek ook uit een speciale OSPAR-bijeenkomst over de verwerking van (plastic) afval in de visserijsector.

Masterclasses

Het programma van Europort 2017 bevatte ook vier 'masterclasses' over de drie kernthema's van de beurs. Zo was er een masterclass over hoe een juiste HR strategie maritieme bedrijven toekomstbestendig maakt; een duidelijk voorbeeld van hoe Europort 2017 in zijn rol als katalysator voor de volgende maritieme generatie breed inzet op menselijk kapitaal. Ook vond het door Netherlands Maritime Technology (NMT) georganiseerde innovatieve evenement 'Meet Your Peers' en het seminar 'Captains of industry and how to become one' van YoungShip Rotterdam over maritiem leiderschap plaats.

Albrecht Grell, Executive Vice President van DNV GL, vertelde tijdens de openingsceremonie van Europort dat "als de zeevaartindustrie geen voortrekkersrol speelt qua technologie, er geen volgende generatie zal zijn omdat de sector dan simpelweg niet interessant genoeg voor ze is". Daarom was er tijdens deze editie ook een Start-Up Plaza op de beursvloer te vinden, waar startende maritieme ondernemers een pitch van vijf minuten op een speciaal podium hielden. Op de laatste beursdag vond het 'Maximising Young Talent' event plaats, waarin 10 studerende, toekomstige ondernemers hun innovaties presenteerden in de 'Speakers' Corner' en zowel de jury als het publiek de beste teams met prijzen beloonden.

Energie-efficiëntie

Ook energie-efficiëntie en big data waren goed voor afzonderlijke masterclasses, waarbij de masterclass over big data liet zien dat er een sectorverandering op komst is voor wat betreft vlootbeheer. "Voor het verzamelen van KPI's zoals brandstofverbruik, uitstoot en onderhoud, is het verwerken en begrijpen van data cruciaal", vertelde Matt Duke, vice-president digital platform van Kongsberg Digital.

Hoewel de meeste mensen wel bekend zijn met Internet of Things, wordt de invloed daarvan op de leveringsketen minder goed begrepen. Tijdens Europort 2017 werd daarom een speciale masterclass gegeven over de impact van Internet of Things en de toepasbaarheid van Blockchaintechnologie.

Shipowners Lounge

Elders op de beursvloer introduceerde de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) een 'Shipowners Lounge', waarmee Europort 2017 wederom aantoonde een essentiële ontmoetingsplek voor maritieme zaken te zijn in het hart van de wereldwijde gemeenschap.

Yannick Eberhard, simulatie-ingenieur bij PROMARIN, omschreef Europort als 'de perfecte match tussen klanten en leveranciers'. Caterpillar Marine onthulde voor het eerst zijn nieuwe multi-motor-optimalisator, en liet bezoekers ook nieuwe aandrijf-, automatiserings- en stuurhuttechnologie voor sleepboten zien. Dit betrof thrustertechnologie van Veth Propulsion, die zijn geïntegreerde elektrisch aangedreven L-drive op de beurs introduceerde, en de geïntegreerde X-Connect automatiserings-, alarmbewakings- en stroombesturingssystemen die Ulstein Power & Control presenteerde.

Iranse delegatie

Dr. Hossein Ghorbani, CEO van het Iraanse bedrijf Arvandan Shipbuilding, vertelt: ‘Arvandan heeft samen met Damen Shipyards een MoU getekend voor de bouw van twee offshoreschepen. Na deze beurs kijken veel prominente bedrijven ernaar uit een samenwerkingsverband met Arvandan aan te gaan, en wij hebben heel goed kunnen sparren met de fabrikanten en toeleveranciers van maritieme equipment.'

De volgende editie van Europort vindt plaats van 5 tot en met 8 november 2019. (DvdM)