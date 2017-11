Schuttevaer Premium Wessels wil nog drie schepen op LNG ombouwen Facebook

ROTTERDAM 13 november 2017

Nadat de rederij Wessels uit het Duitse Haren in augustus dit jaar het op dual fuel omgebouwde containerfeederschip Wes Amelie (1036 TEU) in gebruik nam, tekende reder Gerd Wessels op de beurs Europort in Rotterdam een ‘letter of intent' om er nog eens drie te laten ombouwen. De andere partij is MAN Diesel & Turbo.