Als het werkt: paardenkracht

Dan werkt het zo

Op de vraag waarom het vermogen van motoren nog steeds vaak in paardenkrachten (pk) wordt uitgedrukt is een eenvoudig antwoord te geven. Het is niet verboden. De paardenkracht is een officieel toegestane hulpeenheid van vermogen. En dat komt dan weer omdat er een vaste verhouding bestaat tussen de pk en de kilowatt (kW) die de aanbevolen eenheid van vermogen is. Een pk is ongeveer 0,7355 kW.