Als het werkt: Kurilpa brug

ROTTERDAM 27 juni 2021, 12:00

Paalzitten is een soort sport, die mogelijk wordt gemaakt, omdat je nu eenmaal op palen kunt zitten. Op kettingen kan je niet zitten, je kunt er wel aan hangen. Dat komt omdat palen goed bestand zijn tegen drukkrachten en kettingen goed zijn in het opvangen van trekkrachten. Maar via handige constructies zijn deze feiten om te keren. Dan kunnen we tafels maken, niet met stevige poten eronder, maar tafels die op verticale kettingen lijken te staan. (Geen abonnee en u wilt toch lezen? Klik dan hier.)