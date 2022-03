Petro Leeuwis woont op een examenschip

Varend erfgoed

Met een motorbootje vanaf de wal stap je zo aan boord van de Res Nova, die een vaste ligplaats heeft op de Afgedamde Maas bij Woudrichem. Schipper Petro Leeuwis (38) kocht het scheepje 14 jaar geleden in Delfzijl om op te gaan wonen. Pas later ontdekte hij dat de Res Nova in 1915 werd gebouwd voor T. van den Heuvel uit Woudrichem.