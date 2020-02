Schuttevaer Premium Kort leven in donkere tijden Facebook

Het jaar 1940 is nog maar twee dagen oud als de 37-jarige Matje Kieboom-Heins aan boord van de tjalk Nooit Volmaakt onwel wordt en tegen het kacheltje in het vooronder valt. Ze loopt daarbij zulke ernstige brandwonden op, dat ze op 6 januari in het ziekenhuis van Dordrecht komt te overlijden.