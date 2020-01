Schuttevaer Premium Havenmeester Loes verlaat de dorpshaven Moerdijk Facebook

Twitter

Email Moerdijk 23 januari 2020, 10:41

De verhuisdozen staan klaar in het kleine havenkantoor dat uitzicht biedt op de gemeentehaven van Moerdijk. Nog een paar dagen en haar tijd als havenmeester zit erop voor Loes van Leest-Minneboo (66). Ze stopt niet alleen als havenmeester, ze gaat ook verhuizen. Verplicht, want de dienstwoning was verbonden aan de functie. Een gesprek over zo min mogelijk verhalen en avonturen met drugsboten.