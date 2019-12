Schuttevaer Premium Halve Maen naar Rotterdam Facebook

Hoorn 08 december 2019, 16:46

VOC-museumschip de Halve Maen ligt nog tot maart 2020 in Hoorn, maar vertrekt daarna naar Rotterdam. Dat heeft de eigenaar, het Amerikaanse New Netherland Museum, bekendgemaakt. De replica komt in Delfshaven te liggen voor het VOC-D gebouw.