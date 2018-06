Zes nieuwe patrouillevaartuigen voor politie Facebook

De komende jaren krijgen de Zeehavenpolitie en de Landelijke Eenheid van Politie.nl zes nieuwe patrouillevaartuigen, ter vervanging van huidige vaartuigen. De schepen worden gebouwd bij Damen Shipyards.

Vanaf medio 2019 neemt de politie drie zeewaardige patrouillevaartuigen en drie patrouillevaartuigen voor de binnenwateren in gebruik. Bij de aanbesteding zijn hoge eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid en welzijn, zoals eisen op het gebied van trillingen, geluid en zichtlijnen. De nieuwe schepen voldoen aan de strengere milieueisen die vanaf 2020 gelden.

Helling voor bijboot

De aluminium vaartuigen die op de binnenwateren gaan varen zijn bijna hetzelfde als de zeegaande variant. De grootste verschillen zijn dat de zeegaande vaartuigen zes kilometer per uur sneller kunnen varen (46 km/u) en vijf meter langer zijn (in totaal 25 meter). Achterop deze zeeschepen komt een helling waarvan een bijboot te water kan worden gelaten. Dat maakt het mogelijk om ook bij harde wind de bijboot veilig en snel in te zetten. Bij de huidige vaartuigen wordt de bijboot met een kraan te water gelaten.

De eerste twee patrouillevaartuigen worden in de tweede helft van 2019 gedoopt. De overige schepen volgen in 2020 en 2021.

Inzet politievaartuigen

De politie heeft een toezichthoudende, controlerende en hulpverlenende taak op zowel de recreatie- als de beroepsvaart. Het werkgebied omvat alle Nederlandse vaarwateren, inclusief de Noordzee, zowel overdag als in de nachtelijke uren. Politievaartuigen worden verder ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen en andere gebeurtenissen. Ook kan de politie de vaartuigen inzetten bij de opsporing van vermiste personen en berging van slachtoffers.