Scheepswerf Jooren Werkendam wordt Scheepswerf De Werken

Werkendam

Twitter

16 januari 2020, 08:35

Theo Hoftijzer, Gert van Loon en Arnold de Bruin hebben gezamenlijk scheepswerf Jooren in Werkendam overgenomen en er de nieuwe scheepswerf De Werken gevestigd. De dagelijkse leiding is in handen van De Bruin.