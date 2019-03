Schuttevaer Premium Seaway Heavy Lifting herdoopt kraanschepen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 4 maart 2019, 09:16

De twee monohull kraanschepen Stanislav Yudin en Oleg Strashnov zijn in Rotterdam herdoopt in Seaway Yudin en Seaway Strashnov. Dit is bekend gemaakt door Seaway Heavy Lifting uit Zoetermeer, een dochtermaatschappij van de Engelse offshoredienstverlener Subsea 7.