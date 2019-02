Schuttevaer Premium Nieuw leven voor oud booreiland Neddrill Facebook

VLISSINGEN 9 februari 2019, 08:00

Het bijna 40 jaar oude zelfheffende booreiland Haeva (ex Paragon HZ 1 - ex Neddrill 4) wordt niet gesloopt, maar opnieuw in bedrijf gesteld. De boorunit is hiervoor aan de trossen van de Union Princess, Multratug 4 en Brent van Esbjerg naar Vlissingen gesleept en in de Westhofhaven afgemeerd.