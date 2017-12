Schuttevaer Premium Shanti Sagar-17 op uitbrengreis Facebook

Twitter

KINDERDIJK 11 december 2017, 10:00

De innovatieve sleephopperzuiger Shanti Sagar-17, de eerste van twee type Beagle 8 zuigers, is op uitbrengreis naar India vertrokken. Royal IHC in Krimpen aan den IJssel gebouwd heeft het baggervaartuig in opdracht van de Indiase Adani Group gebouwd.