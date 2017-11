Schuttevaer Premium Lichtpuntjes in scheepsbouw Facebook

Lobith 9 november 2017, 12:00

Misschien gaat het in 2018 iets beter in de scheepsbouw, maar de situatie blijft zorgelijk. Dat stelt directeur Patrick Janssens van Scheepswerf De Hoop in Lobith. ‘Sinds kort wordt gesproken over een voorzichtig herstel, maar er beweegt nog niet veel en ik zie weinig nieuwe orders.’

1 / 1 Artist’s impression van zes ‘shallow draft’ slepers die De Hoop voor Caspian Offshore Construction bouwt. Drie van 29,15 bij 10,73 meter en drie van 24,80 bij 10,73 meter. (Afbeelding De Hoop) Artist’s impression van zes ‘shallow draft’ slepers die De Hoop voor Caspian Offshore Construction bouwt. Drie van 29,15 bij 10,73 meter en drie van 24,80 bij 10,73 meter. (Afbeelding De Hoop)

‘Behoefte aan schepen met een lage OPEX'

De Hoop laveert al bijna 130 jaar door woelige baren

Door Hans Heynen

‘Dat is zorgelijk, want veel bedrijven in de scheepsbouw wachten al zolang op werk, dat het vet wel van de botten is verdwenen. Dat zet werven aan om voor een scherpe prijs aan te nemen. Als het dan tegenzit tijdens de bouw wordt het moeilijk.’ Janssen ziet echter ook kansen in de schrale markt. ‘In verschillende markten is sprake van een nieuwe realiteit. Wanneer je bijvoorbeeld naar de offshore kijkt zie je dat er in de goede tijd offshore-schepen met veel toeters en bellen zijn gebouwd, waardoor de operationele kosten relatief hoog zijn. In deze tijd is juist behoefte aan schepen met een lage OPEX (operationele kosten). Ontwerpen waarmee je voor weinig geld van A naar B komt. Daar hebben we als BV Nederland grote kansen met elkaar. Daar kunnen we opdrachten scoren door met iets nieuws en innovatiefs te komen. Want waarom zou je vandaag nog een standaardschip kopen als de bestaande schepen niet in prijs kunnen meekomen?’

Riviercruisemarkt

De riviercruisemarkt wordt gezien als een succesvolle niche. ‘Maar er zijn de afgelopen jaren erg veel riviercruiseschepen gebouwd en nu zien we dat het aantal orders sterk temporiseert. Op een gegeven moment is de rivier vol. De schepen roesten op zoet water niet, dus er verdwijnt vrijwel nooit een cruiseschip door sloop. Er is evenmin veel export naar het buitenland. We hebben er eens twee omgebouwd tot accommodatie-units voor Kazachstan, maar daar bleef het bij. Het is nu zo druk dat cruiseschepen in populaire steden niet langer drie dik liggen, maar zes tot zeven dik. Ze mogen ’s avonds de generatoren niet meer bijzetten vanwege de gevelbelasting. Maar als ze dan allemaal walstroom gebruiken, gaat in de binnenstad het licht zwakker branden. Veel steden in Duitsland en Zwitserland, maar ook Arnhem, zijn bezig met de aanleg van nieuwe cruiseterminals buiten het centrum. Dat vermindert de charme van de cruisevaart.’

Shortsea

Nederland is traditioneel ook goed in de bouw van innovatieve shortsea- en coastal-schepen. ‘Maar ook daar zie ik een grote prijsdruk en concurrentie. De internationale concurrentie komt niet meer alleen uit China en Korea, maar ook uit landen als India. Voordat we de werf in Foxhol sloten hebben we meegedongen naar een grote order. Die zagen we naar India gaan omdat het daar 30% goedkoper kon. Zeker in die markt weten reders verdomd goed wat ze willen, of bestellen ze een kopie van een schip dat ze al hebben. Waarom zouden ze dat dan nog in Nederland doen?’

Lichtpuntjes

Het bijzondere in Foxhol is wel, dat er nog steeds wordt gebouwd op de gesloten locatie. ‘Onze buurman bouwt er nu secties voor Thecla Bodewes. Zo zie je dus dat we door een soort samenwerking elkaar helpen om de werfterreinen en machines die we in Nederland hebben gevuld houden. Dat is goed nieuws, dat zijn lichtpuntjes. Maar de taart is nog steeds kleiner dan we nodig hebben.’ Een lichtpunt voor De Hoop zelf is de in september binnengehaalde order voor de bouw van zes ijsversterkte ‘shallow-draft’ duw-sleepboten voor de ondiepe Kaspische Zee voor Caspian Offshore Construction (COC), een vaste klant van de werf. In een eerder stadium kreeg De Hoop er al een ontwerpopdracht voor. De werf bouwt momenteel ook nog een 135 meter lang rivierpassagiersschip, de Amadeus Queen, voor het Oostenrijkse Lüftner Cruises. Het is het 14de schip dat De Hoop voor de Oostenrijkers bouwt. ‘Ik ben dolgelukkig dat we nu een mooie dekking hebben voor de komende periode.’ Positief vind Janssens ook dat de overheid tegenwoordig beter meehelpt bij het binnentrekken van nieuwe opdrachten. ‘Dat is belangrijk, want de banken zijn nog altijd heel erg voorzichtig. Dat begrijp ik ook wel, want ze hebben de afgelopen jaren flinke bedragen moeten afschrijven in de maritieme sector. In deze tijden moet je slim en voorzichtig schakelen en bij aanvragen goed focussen om te zien welke aanvragen echt wat kunnen worden en welke niks zijn. Er zijn best veel aanvragen, maar er zijn er weinig waar echt een project uit komt.’

Stormbestendig

‘Wat ik mooi vind, is dat er nog altijd veel mensen uit verre landen hierheen komen omdat ze de bouw van een schip in Nederland overwegen’, zegt Janssens. ‘Wij werden bijvoorbeeld bezocht door delegaties uit Kaapverdië en Mozambique. Dat geeft aan dat we in Nederland iets te bieden hebben. Ze zijn vaak op zoek naar oplossingen voor een specifieke vraag en Nederland heeft op innovatie- en kwaliteitsgebied een goed imago.’ Scheepswerf De Hoop viert volgend jaar haar 130-jarig jubileum. ‘Net als de andere oude werven die er nu nog zijn, hebben we aardig wat stormen overleefd. Dit is er ook weer een en daar moet je elkaar doorheen helpen. Van de schepen die we nu bouwen gaan we echt wel wat dingen uitbesteden, maar dat zullen we zeker in Nederland doen.’