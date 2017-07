Schuttevaer Premium Noorse superrederij in offshoresector Facebook

SKUDENESHAVN 23 juli 2017, 18:57

De begin dit jaar aangekondigde fusie tussen de Noorse offshorerederijen Solstad Offshore, Farstad Offshore en Deep Sea Supply is afgerond. De rederij heeft de naam Solstad Farstad gekregen, is gevestigd in het Noorse Skudeneshavn en wordt geleid door Lars Peder Solstad.