Eerste klus Lesse in Frans-Guyana

CAYENNE 07 oktober 2019, 12:14

De gloednieuwe sleephopperzuiger Lesse van Baggerbedrijf De Boer/Dutch Dredging is in Zuid-Amerika in de havens van Cayenne en Kourou aan haar eerste grote baggerklus begonnen. De zuiger, met een beuninhoud van 2300 kubieke meter, is begin augustus gelijk na de overdracht naar Frans-Guyana vertrokken.

1 / 1 De nieuwe sleephopperzuiger Lesse op weg naar Frans-Guyana. (Foto Baggerbedrijf De Boer) De nieuwe sleephopperzuiger Lesse op weg naar Frans-Guyana. (Foto Baggerbedrijf De Boer)