Schuttevaer Premium Ook order tweede Liza FPSO gaat naar SBM Offshore Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 10 juni 2019, 19:39

Ook voor de inzet van een tweede FPSO in het Stabroek-blok offshore Guyana, gaan ExxonMobil en partners met SBM Offshore in zee. Deze keer is gekozen voor het gestandaardiseerde Fast4Ward-ontwerp met een productiecapaciteit van 220.000 vaten olie per dag. De nieuw te bouwen productie-, opslag- en overslagtanker voor olie gaat Liza Unity heten en wordt medio 2022 in bedrijf gesteld.

1 / 1 Kiellegging in China van de eerste Fast4Ward FPSO van SBM Offshore. (Foto SBM Offshore/Chris Giles) Kiellegging in China van de eerste Fast4Ward FPSO van SBM Offshore. (Foto SBM Offshore/Chris Giles)