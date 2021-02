Schuttevaer Premium ‘Watertruck+ is geen concurrentievervalsing’ Facebook

Email HASSELT 15 februari 2021, 13:19

Het Europese project Watertruck+ is onlangs afgerond met een online slotevent. De deelnemers zijn enthousiast, het project is inmiddels goed voor een modal shift van 120.000 ton goederen. En om de ongerustheid onder de particuliere binnenvaartschippers helemaal weg te nemen, werd nogmaals bevestigd dat bij het door Europa gesubsidieerde project geen enkele sprake is van concurrentievervalsing.