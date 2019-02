Schuttevaer Premium Aanleg buitendijkse haven Waalwijk stuk dichterbij Facebook



Waalwijk 5 februari 2019, 11:00

Er zit weer schot in de voorgenomen aanleg van een nieuwe buitendijkse haven bij Waalwijk. De verdere ontwikkeling kan in gang worden gezet nu de gemeenteraad op donderdag 31 januari het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Volgens de verantwoordelijke wethouder Ronald Bakker zou de eerste schop al in oktober dit jaar de grond in kunnen.