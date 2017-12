Pieter van Oord Havenman van het Jaar 2017 Facebook

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar in Rotterdam heeft ceo Pieter van Oord van maritieme aannemer Van Oord unaniem gekozen tot Havenman van het Jaar 2017.

1 / 1 De nieuwe Havenman van het Jaar in Rotterdam, Pieter van Oord, bouwde offshore wind als derde pijler onder de maritieme aannemerij Van Oord. (Foto Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar) De nieuwe Havenman van het Jaar in Rotterdam, Pieter van Oord, bouwde offshore wind als derde pijler onder de maritieme aannemerij Van Oord. (Foto Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar)

‘Ondanks een moeilijke markt in de offshore-industrie is Van Oord ook het afgelopen jaar blijven investeren in nieuwe activiteiten en innovatie', stelt de Stichting bij het voorstellen van de nieuwe Havenman van het Jaar. ‘De onderneming bevindt zich in de voorhoede van bedrijven die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. Naast baggeren en offshore olie en gas is onder leiding van Pieter van Oord offshore wind uitgegroeid tot de derde pijler onder het bedrijf. Van Oord investeert in geavanceerde schepen en bouwt enorme windprojecten op zee.'

Kyoto



Pieter van Oord is de 37e havenondernemer op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Erik de Neef, voorzitter van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE), de nog fungerende Havenman van het Jaar 2016.

Pieter van Oord (Vianen, 1961) is sinds 2008 ceo van het familiebedrijf dat halverwege de negentiende eeuw werd opgericht. Onder zijn leiding werd in 2012 een nieuw hoofdkantoor in Rotterdam betrokken. Behalve bij de onderneming, heeft Pieter van Oord ook altijd maatschappelijke betrokkenheid getoond, van Rotterdam tot in het verre buitenland.

De onderscheiding zal Pieter van Oord, geheel naar traditie, worden uitgereikt op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar, 8 januari 2018, tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd 2. Op die avond zal voorzitter Frank de Kruif van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bij de uitreiking van penning en oorkonde uitgebreid ingaan op de overwegingen om Pieter van Oord te benoemen tot Havenman van het Jaar 2017.

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar.