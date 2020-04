Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Beslissen met hoofd en hart Facebook

Linne 06 april 2020, 12:12

Om te beginnen wens ik alle lezers een goede gezondheid, voor uzelf, maar ook voor alle mensen in uw omgeving. De huidige mens denkt alles onder controle te hebben, maar de mensheid is maar een speldenprikje op de tijdlijn van de natuur. Beschavingen kwamen en gingen, diersoorten bevolkten de aarde en verdwenen. Bij dat alles kan de mens niet meer doen dan zijn best. Analyseren, zijn verstand gebruiken en op basis daarvan beslissen. Maar daarbij komt al snel het besef dat we lang niet alles weten en soms ook op basis van gevoel een besluit moeten nemen.