Aan de Reis: Pegelstanden meters omhoog

Deventer 05 februari 2020, 10:05

De enorme hoogwatergolf van deze week gaat de tarieven niet ten goede komen. Het is nog steeds erg rustig met weinig werk en lage prijzen. Binnenlands wordt geklaagd en bijvragen zit er momenteel niet in. In de zeehavens en ook op de Duitse Moezel is het erg stil.